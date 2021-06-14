Российского посла вызвали в МИД Дании

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве в связи с нарушениями воздушного пространства Дании в районе острова Борнхольм, якобы допущенными российскими самолетами. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

Как отметили в ведомстве, нарушение авиапространства является «серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил для военных полетов». По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, инцидент обсудят с союзниками на саммите НАТО.

«Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — добавил Кофод.

Минобороны Дании 11 июня выступило с заявлением, что истребители ВВС России якобы дважды в течение дня вторглись в воздушное пространство королевства.

