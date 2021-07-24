Российское посольство раскритиковало новые резолюции американских конгрессменов против РФ
Посольство России в США раскритиковало новые резолюции американского Конгресса против РФ, обратив внимание, что законодателям стоит заняться проблемами внутри своей страны. Сообщение об этом опубликовано в Facebook дипмиссии.
«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи», — отметили в посольстве, прикрепив к публикации фотографии россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева, которые содержатся в американских тюрьмах.
Ранее Сенат принял резолюции с призывом освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание в РФ. Резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Напомним, экс-морпех Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году и получил 16 лет тюрьмы за шпионаж, при этом он отрицает обвинение. Студента, бывшего морского пехотинца Тревора Рида приговорили к девяти годам заключения за нападение на российского полицейского в 2019 году.
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