Российское посольство раскритиковало новые резолюции американских конгрессменов против РФ

Посольство России в США раскритиковало новые резолюции американского Конгресса против РФ, обратив внимание, что законодателям стоит заняться проблемами внутри своей страны. Сообщение об этом опубликовано в Facebook дипмиссии.

«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи», — отметили в посольстве, прикрепив к публикации фотографии россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева, которые содержатся в американских тюрьмах.

Ранее Сенат принял резолюции с призывом освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание в РФ. Резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Напомним, экс-морпех Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году и получил 16 лет тюрьмы за шпионаж, при этом он отрицает обвинение. Студента, бывшего морского пехотинца Тревора Рида приговорили к девяти годам заключения за нападение на российского полицейского в 2019 году.

