Российское посольство обвинило израильское издание в искажении слов посла

Посольство России в Израиле утверждает, что журналистка издания Jerusalem Post в интервью с послом Анатолием Викторовым добавила личные комментарии к вырванным из контекста словам дипломата. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook посольства.

Речь идет об опубликованном 8 декабря материале корреспондента Лахав Харков. В нем журналистка задает послу прямой вопрос: «Считает ли он, что Израиль дестабилизирует обстановку в регионе сильнее, чем Иран, который финансирует своих сателлитов, в частности «Хизбаллу»?». В тексте Викторов утверждает, что Израиль атакует «Хизбаллу», при этом «Хизбалла» не атакует Израиль. Дипломат добавил, что Иран не финансирует организацию.

Отмечается, что российское дипведомство направило главному редактору израильского издания письмо. Представители посольства добавили, что инцидент “не окажет заметного влияния на традиционно дружественный и взаимоуважительный характер отношений между Россией и Израилем.

Ранее МИД Израиля вызвал Викторова для объяснений. Глава израильского дипведомства Алон Бар возразил против коментариев посла.

