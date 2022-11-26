Российское посольство назвало критику закона об ЛГБТ грубым вмешательством США в дела РФ
Чиновники США грубо вмешиваются в дела России, критикуя закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Ранее в Соединенных Штатах раскритиковали принятый Госдумой законопроект о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал отменить закон и уважать представителей ЛГБТ-сообщества.
«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии потребовали от Вашингтона уважать выбор россиян «придерживаться нравственных ориентиров», передающихся от поколения к поколению и лежащих в основе российской гражданской идентичности.
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