Российское консульство в Нью-Йорке осталось без телефонной связи
Американская сторона отключила все городские телефонные линии Генерального консульства РФ в Нью-Йорке. Сообщение об этом опубликовано на странице консульства в Facebook.
Отмечается, что проблемы со связью начались 18 января. Кроме того, в диппредставительстве также возникают перебои с интернетом. О причинах проблем не сообщается.
В связи с текущей ситуацией генконсульство просит граждан обращаться с любыми вопросами по электронной почте.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию, ранее таких проблем со связью не возникало.
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