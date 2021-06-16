Российско-американский саммит в Женеве завершился
Саммит Россия-США с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве завершился, передает пресс-служба Кремля.
Российско-американский саммит на высшем уровне начался на женевской вилле Ла Гранж в 14:36 по московскому времени. Встреча лидеров двух стран продлилась около двух часов, позже началась вторая часть переговоров в расширенном составе, сообщает ОТР. В преддверии саммита в Кремле подчеркнули, что встреча не станет «исторической», и не стоит ожидать «прорывов» в российско-американских отношениях, отмечает Ura.ru.
По данным ТАСС, Байден уже покинул виллу. В свою очередь, российская делегация направилась к месту проведения пресс-конференции Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru