Российско-американский саммит в Женеве завершился

Саммит Россия-США с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве завершился, передает пресс-служба Кремля.

Российско-американский саммит на высшем уровне начался на женевской вилле Ла Гранж в 14:36 по московскому времени. Встреча лидеров двух стран продлилась около двух часов, позже началась вторая часть переговоров в расширенном составе, сообщает ОТР. В преддверии саммита в Кремле подчеркнули, что встреча не станет «исторической», и не стоит ожидать «прорывов» в российско-американских отношениях, отмечает Ura.ru.

По данным ТАСС, Байден уже покинул виллу. В свою очередь, российская делегация направилась к месту проведения пресс-конференции Путина.

