Российский посол предупредил об ухудшении двусторонних отношений России и Италии
Отношения России и Италии ухудшились на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил посол РФ в Риме Сергей Разов в эфире телеканала Rete 4.
Дипломат указал, что власти Италии готовят второй указ об отправке оружия на Украину. Разов назвал «странной логикой» то, что для достижения мира в зону конфликта направляют тяжелое вооружение.
«Я могу только сказать итальянским властям, что с помощью этого оружия будут убиты российские гражданские лица и военные. Конечно, это только ухудшит наши двусторонние отношения. Но не все в Италии поддерживают эти меры правительства», — подчеркнул посол.
Разов отметил деградацию диалога между Москвой и Римом на фоне высылки 30 российских дипломатов. По словам дипломата, состояние отношений двух стран не зависит от России.
«Мы очень сожалеем о высылке 30 наших дипломатов из Италии. На это в скором времени будет соответствующий ответ. Это дипломатическая практика. Но у меня вопрос: кому это выгодно?» — заключил Разов.
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