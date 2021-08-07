Российский посол обвинил Запад в ведении кампании против отечественных вакцин
Запад ведет «целенаправленную кампанию» против российских препаратов от коронавирусной инфекции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся на странице российского посольства в Facebook.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — считает посол.
Антонов напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 («Спутник V» — НСН), препарат лицензировали почти 70 стран, однако Россия продолжает «сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами"».
По словам Антонова, в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год говорится, что власти пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
«В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать», — отметил посол, добавив, что победить инфекцию возможно только объединив усилия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Российский посол обвинил Запад в ведении кампании против отечественных вакцин
- Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на думских выборах
- Эксперт предупредил об опасности скриншотов
- «Мы не должны быть упоротыми»: депутат предостерег Украину от противостояния с Россией
- СМИ: Лионель Месси станет игроком ПСЖ
- Британия заявила о «перехвате» двух российских самолетов ТУ-142
- Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки
- Путин заявил о работе над программой льготной ипотеки на ИЖС
- США вакцинировали от COVID-19 половину населения
- «Пробовал, очень доволен»: Путин оценил башкирский мед
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru