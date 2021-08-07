Российский посол обвинил Запад в ведении кампании против отечественных вакцин

Запад ведет «целенаправленную кампанию» против российских препаратов от коронавирусной инфекции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся на странице российского посольства в Facebook.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — считает посол.

Антонов напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 («Спутник V» — НСН), препарат лицензировали почти 70 стран, однако Россия продолжает «сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами"».

По словам Антонова, в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год говорится, что власти пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

«В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать», — отметил посол, добавив, что победить инфекцию возможно только объединив усилия.

