Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы, передает РИА Новости.
«Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности ДНЯО», - говорится в сообщении ведомства.
По мнению министерства, решение проблемы американского ядерного оружия в Европе должно предусматривать его возврат на территорию США.
Ранее во вторник страны - члены НАТО заявили о несогласии с Договором о запрещении ядерного оружия. В альянсе считают, что он противоречит существующей архитектуре разоружения. Соответствующее заявление было распространено в Брюсселе. В нем, в частности, говорится, что договор не отражает «все более сложную международную обстановку в области безопасности и противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения».
В документе также подчеркивается, что «договор о нераспространении ядерного оружия остается единственным надежным путем к ядерному разоружению».
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