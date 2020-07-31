Российский ЧОП в Минске, экологическая бомба в Сибири, новые штаммы гриппа
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели
Экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян намерена добиваться Украина.
На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. В МИД Белоруссии вызвали посла России и временного поверенного в делах Украины. Вызов представителя Украины объяснялся тем, что, у задержанных, по словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова, был опыт участия в боевых действиях на Донбассе. Офис генпрокурора Украины сообщил компетентным органам Белоруссии о намерении требовать экстрадиции 28 человек из 33 задержанных. Уже готовятся документы, необходимые для подачи запросов об экстрадиции. Инцидент, связанный с задержанием в окрестностях Минска российских граждан, стал предметом обсуждения на заседании Совета безопасности России, которое провел Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники совещания выразили надежду на то, что «уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».
Обезвредить экологическую бомбу в Усолье-Сибирском поручил армии президент.
«Обстановка в Усолье-Сибирском требует неотложных и комплексных мер», - сказал Владимир Путин на специальном совещании. Он поручил Росгвардии срочно изолировать промышленную площадку, обеспечить ее охрану и закрыть доступ на опасные объекты. Минобороны силами войск химзащиты следует в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, - распорядился Путин. С 1936-го в Усолье-Сибирском работало предприятие «Усольехимпром». На территории химзавода, закрывшегося в 2005 году, находится крупный очаг ртутного загрязнения, хранятся емкости с химическими веществами и отходами производства. Здания, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По оценке Росприроднадзора, ситуация чревата «экологическим Чернобылем».
В Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Что касается коронавируса, то ситуация с новой инфекцией в России развивается в позитивном ключе: уже 12 дней подряд в стране выявляют менее 6 тысяч случаев в сутки, за июль выявлено на 20% меньше новых случаев заболевания, чем в июне. При этом в мире тенденция обратная: рост заболеваемости фиксируется в США и странах Латинской Америки, в некоторых европейских государствах, в первую очередь, в Испании и Германии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru