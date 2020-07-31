Российский ЧОП в Минске, экологическая бомба в Сибири, новые штаммы гриппа

«Обстановка в Усолье-Сибирском требует неотложных и комплексных мер», - сказал Владимир Путин на специальном совещании. Он поручил Росгвардии срочно изолировать промышленную площадку, обеспечить ее охрану и закрыть доступ на опасные объекты. Минобороны силами войск химзащиты следует в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, - распорядился Путин. С 1936-го в Усолье-Сибирском работало предприятие «Усольехимпром». На территории химзавода, закрывшегося в 2005 году, находится крупный очаг ртутного загрязнения, хранятся емкости с химическими веществами и отходами производства. Здания, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По оценке Росприроднадзора, ситуация чревата «экологическим Чернобылем».





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