Российский адмирал предположил, что инциденты с кораблями НАТО могут повториться

Российские военнослужащие реагировали пропорционально угрозе в инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов Evertsen. Такое мнение высказал адмирал в отставке Владимир Комоедов, передает «Интерфакс».

Комоедов подчеркнул, что фрегат двигался по направлению к российским границам и мог попасть в территориальные воды РФ. "Нарушать их никому не дозволено", - подчеркнул военный. Он призвал западных партнеров "не провоцировать" РФ.

"Голландцы знали, на что шли, когда взяли курс на Керченский пролив", - заявил адмирал. По его мнению, подобные инциденты в Черном море могут повторяться вновь, поскольку здесь проходят крупные учения Sea Breeze с участием стран НАТО и их партнеров.

Комоедов напомнил, что 32 корабля НАТО в настоящий момент находятся в водах Черного моря. "О какой-нибудь камень могут споткнуться. Я не исключаю повторения таких инцидентов", - добавил адмирал.

