Российские военные заявили о переброске боевиков к Идлибcкой зоне в Сирии
В район населенных пунктов Саан и Мадждалия сирийской провинции Идлиб перебрасываются отрядов боевиков и бронетехники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Вадима Кулитя.
Кулить сослался на данные «средств объективного контроля». По его словам, вооруженные бандформирования начали вновь действовать в южной части Идлибской зоны деэскалации.
Кроме того, количество обстрелов, проводимых боевиками по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Серакаб, резко увеличилось. Кулить заявил об этом, ссылаясь на данные правительства САР.
Кулить также рассказал, что российские войска продолжают патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами в направлении села Каракозак и города Мембидж. Замглавы Центра по примирению враждующих сторон также призвал командиров боевиков прекратить вооруженные провокации и начать мирное урегулирование.
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