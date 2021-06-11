Российские военные заявили о переброске боевиков к Идлибcкой зоне в Сирии

В район населенных пунктов Саан и Мадждалия сирийской провинции Идлиб перебрасываются отрядов боевиков и бронетехники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Вадима Кулитя.

Кулить сослался на данные «средств объективного контроля». По его словам, вооруженные бандформирования начали вновь действовать в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Кроме того, количество обстрелов, проводимых боевиками по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Серакаб, резко увеличилось. Кулить заявил об этом, ссылаясь на данные правительства САР.

Кулить также рассказал, что российские войска продолжают патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами в направлении села Каракозак и города Мембидж. Замглавы Центра по примирению враждующих сторон также призвал командиров боевиков прекратить вооруженные провокации и начать мирное урегулирование.

