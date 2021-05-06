Российские военные зафиксировали перемещение американской техники в Сирии
Коалиция, возглавляемая США, перемещает военную технику на востоке САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.
Карпов заявил, что интенсивность перемещений войск и техники "вызывает обеспокоенность". Кроме того, контр-адмирал рассказал об усилении интенсивности воздушных перевозок военных грузов, а также о наземных перемещениях колонн боевых машин.
Он напомнил, что присутствие воинских подразделений коалиции в САР незаконно, так. как противоречит актам международного права. По словам контр-адмирала, власти страны способны справиться с террористическими группировками, действующими на территории страны, без помощи иностранного контингента.
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