Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС

В совместном заявлении государств говорится, что ЭКОВАС попал под влияниеЗапада и начал угрожать странам-членам. Также в документе отмечается, что организация не оказала содействие в борьбе с терроризмом.

Три страны обвинили блок в «незаконных и безответственных санкциях».

Ранее пришедшие к власти в Нигере военные разрешили находиться на территории страны подразделениям из Мали и Буркина-Фасо для защиты от интервенции ЭКОВАС, напоминает «Радиоточка НСН».

