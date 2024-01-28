Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали решили покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Reuters.
В совместном заявлении государств говорится, что ЭКОВАС попал под влияниеЗапада и начал угрожать странам-членам. Также в документе отмечается, что организация не оказала содействие в борьбе с терроризмом.
Три страны обвинили блок в «незаконных и безответственных санкциях».
Ранее пришедшие к власти в Нигере военные разрешили находиться на территории страны подразделениям из Мали и Буркина-Фасо для защиты от интервенции ЭКОВАС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru