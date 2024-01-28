Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали решили покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Reuters.

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В совместном заявлении государств говорится, что ЭКОВАС попал под влияниеЗапада и начал угрожать странам-членам. Также в документе отмечается, что организация не оказала содействие в борьбе с терроризмом.

Три страны обвинили блок в «незаконных и безответственных санкциях».

Ранее пришедшие к власти в Нигере военные разрешили находиться на территории страны подразделениям из Мали и Буркина-Фасо для защиты от интервенции ЭКОВАС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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