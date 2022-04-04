Российские регионы смогут снимать ограничения на число губернаторских сроков

Субъекты РФ начали менять свое законодательство в соответствие с новым федеральным законом о региональной власти, который позволяет регионам на свое усмотрение изменять или сохранять ограничение на количество сроков для одного и того же главы региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



28 марта глава Тюменской области Александр Моор уже выступил за отмену ограничений на третий губернаторский срок. К нему присоединился глава Саратовской области Валерий Радаев.

В Кировской области и в Ставропольском крае поправки приняли в первом чтении. В большинстве российских регионов, по данным издания, подобные изменения еще не проводились.

Принятый в декабре прошлого года ФЗ устанавливает одинаковые сроки полномочий для всех губернаторов на пять лет, запрещает главам называться «президентами» вместо «глав» и «губернаторов».

