Российские регионы смогут снимать ограничения на число губернаторских сроков
Субъекты РФ начали менять свое законодательство в соответствие с новым федеральным законом о региональной власти, который позволяет регионам на свое усмотрение изменять или сохранять ограничение на количество сроков для одного и того же главы региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
28 марта глава Тюменской области Александр Моор уже выступил за отмену ограничений на третий губернаторский срок. К нему присоединился глава Саратовской области Валерий Радаев.
В Кировской области и в Ставропольском крае поправки приняли в первом чтении. В большинстве российских регионов, по данным издания, подобные изменения еще не проводились.
Принятый в декабре прошлого года ФЗ устанавливает одинаковые сроки полномочий для всех губернаторов на пять лет, запрещает главам называться «президентами» вместо «глав» и «губернаторов».
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