России предрекли рост политических протестов

«Социальный протест в регионах может политизироваться прежде всего из-за консолидации различных групп и объединения требований в условиях их длительного неудовлетворения. Различные элитные группы могут сделать ставку на протестных игроков. Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики», — заявил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

В качестве примера подобной тенденции эксперт привел Каталонию, Францию и страны Латинской Америки, где протесты, начинавшиеся как социальные, со временем превращались в политические, пишет Ura.ru.

Ранее в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране. «Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. “Лига защиты врачей” и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», - заявил он.

