Путин заявил о праве молодежи на протесты
5 сентября14:27
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что молодежь имеет право на протестные акции, сообщает Ura.ru.
Глава государства отметил, что такие акции «встряхивают власть», однако протестующие должны действовать в рамках закона.
В свою очередь чиновников Путин призвал в интересах страны и людей, а не исходя из своих «узкокорыстными, групповыми интересами».
«Относиться нужно в рамках закона — ко всем одинаково», - процитировал Путина Life.ru
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