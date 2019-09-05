Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что молодежь имеет право на протестные акции, сообщает Ura.ru.

Глава государства отметил, что такие акции «встряхивают власть», однако протестующие должны действовать в рамках закона.

В свою очередь чиновников Путин призвал в интересах страны и людей, а не исходя из своих «узкокорыстными, групповыми интересами».

«Относиться нужно в рамках закона — ко всем одинаково», - процитировал Путина Life.ru

