Роскомнадзор предложил отменить штрафы за нарушение возрастной маркировки
За отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки для СМИ высказался Глава Роскомнадзора Александр Жаров. По словам Жарова, которые цитирует «Газета.Ru», маркировку необходимо оставить.
«Необходимо только создать распоряжение об отмене административной ответственности», - сказал он. При этом он уверил, что против возрастной маркировки никто из представителей СМИ возражать не будет.
Отметим, что в настоящее время в РФ действуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+.
Напомним, что ранее группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской выступила с предложением отменить возрастную маркировку для произведений литературы, искусства и советского кино.
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