Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить еще пять статей

Роскомназдор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче»