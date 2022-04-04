Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить еще пять статей

Роскомнадзор (РКН) потребовал от русскоязычной «Википедии» удалить еще пять статей о действиях РФ на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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