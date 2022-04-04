Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить еще пять статей
Роскомнадзор (РКН) потребовал от русскоязычной «Википедии» удалить еще пять статей о действиях РФ на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Роскомназдор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче»— Русская Википедия (@ru_wikipedia) April 4, 2022
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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