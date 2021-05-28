Росавиация: Европейские авиакомпании выполнили за сутки более 50 рейсов в обход Белоруссии
Европейские авиакомпании продолжают осуществлять авиарейсы и через воздушное пространство Белоруссии, и по альтернативным маршрутам, сообщает в пятницу Росавиация.
«За прошедшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам», - говорится в сообщении ведомства.
Российские авиакомпании за этот период выполнили 134 рейса, используя белорусское небо.
Росавиация также сообщила, что уведомила авиакомпании о возможном увеличение времени выдачи разрешений на вход в воздушное пространство России по измененным маршрутам.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines и французская Air France 26 и 27 мая отменили рейсы Вена-Москва и Париж-Москва из-за отсутствия разрешения от российской стороны на изменение маршрута в обход воздушного пространства Белоруссии. МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines.
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