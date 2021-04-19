«Росатом» назвал политически ангажированным решение Чехии по АЭС «Дукованы»
Госкорпорация "Росатом" заявила, что решение Чехии по АЭС "Дукованы" является нерыночным и политически ангажированным. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек ранее в понедельник заявил, о единогласном решении правительства Чехии исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по возведению энергоблока АЭС "Дукованы", которая находится на юго-востоке страны.
В официальном заявлении "Росатома" указано, что компания является сторонником "честной рыночной конкуренции" и может гарантировать заказчику "наилучшее технологическое предложение". Исключение "Росатома" из тендера в компании считают "политически ангажированным решением", которое препятствует развитию сотрудничества в атомной отрасли между двумя странами.
Кроме того, накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, по данным правительсттва, являются офицерами российской разведки. Всего страну покинут 62 россиянина: это работники дипмиссии и члены их семей.
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