«Росатом» назвал политически ангажированным решение Чехии по АЭС «Дукованы»

Госкорпорация "Росатом" заявила, что решение Чехии по АЭС "Дукованы" является нерыночным и политически ангажированным. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек ранее в понедельник заявил, о единогласном решении правительства Чехии исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по возведению энергоблока АЭС "Дукованы", которая находится на юго-востоке страны.

В официальном заявлении "Росатома" указано, что компания является сторонником "честной рыночной конкуренции" и может гарантировать заказчику "наилучшее технологическое предложение". Исключение "Росатома" из тендера в компании считают "политически ангажированным решением", которое препятствует развитию сотрудничества в атомной отрасли между двумя странами.

Кроме того, накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, по данным правительсттва, являются офицерами российской разведки. Всего страну покинут 62 россиянина: это работники дипмиссии и члены их семей.