Роман Путин снялся с выборов в Госдуму «по рекомендации»

Роман Путин, которого СМИ называют двоюродным племянником президента России Владимира Путина, отказался от участия в выборах в Госдуму, сообщает «Фонтанка.ру».

Как уточняют в Территориальной избирательной комиссии № 4 Санкт-Петербурга, Путина сняли с выборов по собственному желанию.

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мной человеком, по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Госдуму», - сказал Путин в «сториз» своего Instagram.

При этом он заверил, что продолжит «общественно-политическую деятельность на благо России».

По данным СМИ, Путин планировал принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПутинГосдума
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