РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке
Турция в контакте с ООН разрабатывает предложения для России по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорном процессе.
По словам собеседника агентства, идет работа над «некоторыми предложениями».
«Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут», — сообщил источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к соглашению в случае реального выполнения обязательств перед Россией, напоминает «Свободная пресса».
Между тем депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор предложила в качестве альтернативы морским перевозкам через Черное море экспорт украинского зерна при помощи железнодорожного транспорта, пишет Ura.ru.
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