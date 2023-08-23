РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Турция в контакте с ООН разрабатывает предложения для России по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорном процессе.

Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке

По словам собеседника агентства, идет работа над «некоторыми предложениями».

«Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут», — сообщил источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к соглашению в случае реального выполнения обязательств перед Россией, напоминает «Свободная пресса».

Между тем депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор предложила в качестве альтернативы морским перевозкам через Черное море экспорт украинского зерна при помощи железнодорожного транспорта, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноРоссияООНТурция

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