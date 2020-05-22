РФ получила от США ноту о намерении выйти из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел России получило от посольства США в Москве официальную ноту о намерении Вашингтона начать процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он выступил на онлайн-дискуссии по вопросам российско-американских отношений, которая была организована Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, передает ТАСС.

Как уточнил дипломат, в ноте заявлено, что, если Россия до 22 ноября не выполнит некоторые условия, выдвинутые американской стороной, США покинут соглашение. Рябков подчеркнул, что эти условия совершенно невозможно принять. По его словам, они не имеют смысла и безосновательны.

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что Москва готова продолжить диалог и найти пути договориться, но именно в таком варианте, а не принимать к исполнению то, что артикулируют в Вашингтоне. Рябков напомнил, что Россия длительное время выдвигала комплекс претензий по нарушению США положений договора.

На сегодня в Договоре по открытому небу принимают участие 34 государства. Канада и Венгрия как страны - депозитарии соглашения должны в срок от 30 до 60 дней созвать конференцию стран - участниц в связи с заявлением США о выходе.

Этот многосторонний международный договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Его цель – содействовать укреплению доверия между государствами в плане контроля за военной деятельностью.

