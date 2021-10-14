РФ передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V»
14 октября 202122:59
Россия передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V», подписано соответствующее соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ подписан между мексиканской лабораторией биологических агентов и реактивов Birmex и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru