РФ передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V»

Россия передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V», подписано соответствующее соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подписан между мексиканской лабораторией биологических агентов и реактивов Birmex и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МексикаСпутник V
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