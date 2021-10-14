РФ передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V»

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Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время

Тысячи людей собрались в центре Тбилиси для поддержки Саакашвили

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В РТС предостерегли от преждевременных планов на отдых после возобновления авиасообщения

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Документ подписан между мексиканской лабораторией биологических агентов и реактивов Birmex и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Россия передаст Мексике технологии производства вакцины «Спутник V», подписано соответствующее соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

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