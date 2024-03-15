РФ может вернуться к вопросу румынских репараций в ответ на резолюцию ЕП
В Госдуме России прокомментировали требование Европарламента по возврату Румынии золотого запаса, сообщает РИА Новости.
Депутат Олег Морозов напомнил, что страна должна была выплатить СССР репарации за участие во Второй мировой войне. «Боюсь, что получится, что это они нам должны, а не мы им!», – сказал законодатель.
Как отметил депутат, время для разбирательств с «румынским золотом» в Европе выбрали максимально неудачное.
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием к России вернуть Румынии золото, переданное в 1916 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru