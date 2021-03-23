РФ и КНР договорились о продлении договора о дружбе и сотрудничестве
Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на очередной пятилетний период. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на открытии переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений», — цитирует Ван И РИА Новости.
Глава МИД КНР отметил необходимость вносить изменения в соглашение с тем, чтобы документ «адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений», отмечает Газета.ру.
По мнению министра, договор поможет придать новый импульс развитию отношений РФ и КНР, передает RT.
Кроме того, министр высказал мнение, что попытки вмешательства со стороны «горстки европейских сил» не могут препятствовать движению КНР вперед или менять историческую тенденцию.
Ранее глава МИД РФ в интервью китайским СМИ сообщил, что Москва рассчитывает на продление договора на новый пятилетний период, отмечает РИА ФАН.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан главами России и КНР Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем в июле 2001 года, напоминает РЕН ТВ. Условия соглашения предусматривают его автоматическое продление на пять лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru