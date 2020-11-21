Reuters: Трамп примет участие в саммите G20
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G20, который пройдет в виртуальном формате в эти выходные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации в пятницу.
По данным агентства, Трамп примет участие в мероприятиях G20 как в субботу, так и в воскресенье из Белого дома.
Саммит пройдет с 21 по 22 ноября. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в формате онлайн. По данным агентства ТАСС, среди заявленных тем, в частности, восстановление экономики после резкого спада на фоне пандемии. Российский президент Владимир Путин также примет участие в мероприятии.
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