Reuters: Трамп подал в суд на Клинтон из-за обвинений в сговоре с РФ
24 марта 202223:17
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг подал в суд на своего соперника на президентских выборах 2016 года в США Хиллари Клинтон за обвинения в сговоре с РФ. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что иск составлен также против нескольких других демократов. В документе указывается, что ответчики сообща дали ложную информацию о сговоре Трампа с другой страной.
Трамп требует возмещение убытков и штрафных санкций.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru