Reuters: Трамп подал в суд на Клинтон из-за обвинений в сговоре с РФ

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг подал в суд на своего соперника на президентских выборах 2016 года в США Хиллари Клинтон за обвинения в сговоре с РФ. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что иск составлен также против нескольких других демократов. В документе указывается, что ответчики сообща дали ложную информацию о сговоре Трампа с другой страной.

Трамп требует возмещение убытков и штрафных санкций.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Хиллари КлинтонТрамп
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