Reuters: США работают над мерами по борьбе с утечкой личных данных

Власти США распорядились предоставить Минюста необходимые ресурсы для борьбы с утечкой личных данных американцев недружественным странам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, это решение администрации сейчас изучается в правительственных учреждениях. Документ, в частности, предполагает наделение Минздрава и соцслужб возможностью не передавать данные об американцах таким странам как США.

Кроме того, распоряжение может ввести запрет на коммерческие операции, которые предполагают доступ к личным данным.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:США
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