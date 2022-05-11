Reuters: США работают над мерами по борьбе с утечкой личных данных
Власти США распорядились предоставить Минюста необходимые ресурсы для борьбы с утечкой личных данных американцев недружественным странам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
По данным агентства, это решение администрации сейчас изучается в правительственных учреждениях. Документ, в частности, предполагает наделение Минздрава и соцслужб возможностью не передавать данные об американцах таким странам как США.
Кроме того, распоряжение может ввести запрет на коммерческие операции, которые предполагают доступ к личным данным.
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