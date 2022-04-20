Reuters: США начали обучение украинских военных по управлению американским оружием

США приступили к обучению части украинских военных применению американских гаубиц. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Соединенные Штаты начнут процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, как только те поступят туда. В ведомстве также уточнили, что обучение пройдет за пределами Украины.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

