Reuters: Шойгу и Остин не решили каких-либо конкретных вопросов

Власти США считают, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Сергей Шойгу не решили каких-либо конкретных вопросов в ходе разговора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным источника, разговор министром длился около часа.

Этот разговор между представителями Минобороны стран стал первым после начала военной операции РФ на территории Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





