Reuters: Путин извинился за слова Лаврова о Гитлере

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил в четверг, что президент России Владимир Путин извинился за комментарии своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, в которых утверждалось, что Адольф Гитлер имеет еврейское происхождение. Об этом сообщает Reuters.

Беннетт после разговора с российским лидером сказал, что принял извинения и поблагодарил Путина за разъяснение его позиции.

Израильский лидер также сказал, что попросил Путина рассмотреть вопрос об эвакуации осажденного металлургического завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе. По его словам, Путин пообещал это сделать.





