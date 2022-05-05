Reuters: Путин извинился за слова Лаврова о Гитлере
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил в четверг, что президент России Владимир Путин извинился за комментарии своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, в которых утверждалось, что Адольф Гитлер имеет еврейское происхождение. Об этом сообщает Reuters.
Беннетт после разговора с российским лидером сказал, что принял извинения и поблагодарил Путина за разъяснение его позиции.
Израильский лидер также сказал, что попросил Путина рассмотреть вопрос об эвакуации осажденного металлургического завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе. По его словам, Путин пообещал это сделать.
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