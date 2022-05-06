Reuters: Байден выделит Украине новый пакет военной помощи
Президент США Джо Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее $100 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.
Должностные лица, выступая на условиях анонимности, заявили, что последний пакет, вероятно, будет включать в себя боеприпасы для таких систем, как гаубицы. Как ожидается, объявление может быть сделано уже в течение ближайших 24 часов.
Как отмечает агентство, Соединенные Штаты передали в Украину оружие на сумму $3,4 млрд с начала военных действий на территории страны.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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