Reuters: Байден выделит Украине новый пакет военной помощи

Президент США Джо Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее $100 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Должностные лица, выступая на условиях анонимности, заявили, что последний пакет, вероятно, будет включать в себя боеприпасы для таких систем, как гаубицы. Как ожидается, объявление может быть сделано уже в течение ближайших 24 часов.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты передали в Украину оружие на сумму $3,4 млрд с начала военных действий на территории страны.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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