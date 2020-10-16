Республиканцы обвиняют Twitter в поддержке демократа Байдена

Республиканская партия США подала жалобу на социальную сеть Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC) США за якобы противозаконную поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По мнению республиканцев, соцсеть модерирует посты, посвященные сыну политика, Хантеру Байдену. Цензуре подвергается информация о том, что сын Байдена получал незаконную прибыль, передавая своему отцу доступ к украинской газодобывающей компании "Бурисма Холдинг", в которой Байден-младший работал в должности советника.

Также Twitter запретил публиковать выдержки из материалов издания New York Post, в которых даются ссылки на непроверенные источники, в том числе на неподтвержденные электронные письма. По предварительной информации телеканала, письма были перехвачены с личного компьютера Хантера Байдена.

По мнению республиканцев, запрет на распространение информации является незаконным использованием корпоративных ресурсов для политической агитации, а также "пожертвованием" штабу Байдена. В штабе республиканцев также назвали Twitter инструментом партии и потребовали расследования этих эпизодов.

