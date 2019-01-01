«Рэп о жеребёнке – путь к сердцу молодёжи». Психиатр о главе Туркменистана

«Я, так думаю, что выступление о талантах говорит, несомненно. Также это попытка продемонстрировать свою современность, попытка избежать агрессивных запретительных мер - взамен им предложена очень изящная альтернатива. Я в этом усматриваю двойную мудрость такую восточную. Это и попытка взять на себя аудиторию молодежную, и набрать определенный рейтинг, и поддерживать мысль о том, что руководитель страны знает, умеет все, должен быть и будет всем для граждан своей страны. Также это говорит о том, что президент – человек очень современный, включенный в современную культуру и, наверное, желающий быть ближе к народу», - рассказал он.

Кроме того, по мнению Федоровича, в выступлении президента Туркменистана присутствует и политический мотив.

«Если говорить чуть более серьезно, то я в этом усматриваю некий пиар, заигрывание с публикой, в частности, с ее молодежной аудиторией и попытка набрать такой своеобразный рейтинг. Наверное, в этом есть определенный смысл, когда мы думаем о том, что надо прививать подрастающему поколению что-то значимое, что-то патриотическое и что-то лучшее. Если сравнивать песнь о жеребенке и светлом будущем с ужасными рэп-баттлами, где 90% речи – ненормативная лексика, то это еще можно рассматривать и как хороший литературный пример. Не всем же президентам выезжать на мотоциклах, заигрывая с мотосообществом. Кто-то вот в рэп пошел. Может быть, у них с мотоциклами хуже, чем у нас», - заключил эксперт.



Ранее главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов в беседе с НСН прокомментировал решение главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова совершить осмотр строительных объектов Ашхабада верхом на лошади. Он объяснил такое поведение «туркменскими президентскими понтами».

