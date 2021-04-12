Ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга идет на выборы в Госдуму

Александр Мажуга заявил о своем намерении принять участие в выборах в Государственную Думу, чтобы исправить ошибки в развитии науки, образования и медицины. Для этого, по его словам, в России необходимо создать благоприятные условия для работы ученых и повысить качество образования. О своем намерении баллотироваться ректор ведущего химического университета страны заявил 12 апреля во время заседания Совета лауреатов премии Правительства Москвы молодым ученым.

«2021 год объявлен в нашей стране Годом Науки и Технологий. Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства, а в национальном проекте «Наука» прописаны четкие цели. Чтобы мы снова стали лидерами, чтобы наша страна славилась талантливыми учеными, надо действовать. Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную Думу», - отметил Александр Мажуга.

Пришло время вернуть России лидирующие позиции в мировой науке и на глобальном рынке образования, добавил спикер. «Нам есть чем гордиться, но сегодня надо двигаться вперед. Мы должны исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. Для этого необходимы системные решения на государственном уровне», - отметил Александр Мажуга.

