Реклама с Пореченковым во Франции взбесила украинское посольство
Посольство Украины во Франции объявило протест появлению в стране рекламы йогурта Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова.
Украинские дипломаты заявили, что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая целесообразность — не повод забывать о «морали».
«Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал "аннексию" Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» - задалось посольство вопросом на своей странице в Facebook.
Офис Danone на Украине уже заявил, что не может влиять на на рекламную политику компании в других государствах, в том числе в России.
В 2014 году Пореченков посетил Донецк, в том числе территорию разрушенного аэропорта, где ополченцы разрешили ему пострелять из пулемета. Сам он впоследствии заявил, что патроны были холостыми, однако на Украине актера объявили террористом и объявили его в розыск.
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