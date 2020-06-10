Реклама с Пореченковым во Франции взбесила украинское посольство

«Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал "аннексию" Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» - задалось посольство вопросом на своей странице в Facebook.



Офис Danone на Украине уже заявил, что не может влиять на на рекламную политику компании в других государствах, в том числе в России.



В 2014 году Пореченков посетил Донецк, в том числе территорию разрушенного аэропорта, где ополченцы разрешили ему пострелять из пулемета. Сам он впоследствии заявил, что патроны были холостыми, однако на Украине актера объявили террористом и объявили его в розыск.

