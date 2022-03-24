Виновником взаимного пуска ракет КНДР и Южной Кореи назвали США

Агентство Yonhap 24 марта сообщило, что Южная Корея запустила ряд ракет в сторону Японского моря в ответ на испытания ракеты КНДР. Отмечается, что речь идет об использовании комплексов наземного, морского и воздушного базирования. Владимир Козин уверен, что в подобных действиях виноваты США.

«Они (взаимные пуски ракет – ред. НСН) могут привести к укреплению взаимной обороны. Эскалацию отношений можно ожидать, если Южная Корея будет провоцировать Северную Корею с подачи Вашингтона. Между Сеулом и Вашингтоном есть договор о безопасности. Кроме того, они регулярно проводят военные учения и маневры на море, а также в воздушном пространстве. США провоцируют Южную Корею против Северной, причем регулярно», - сказал Козин.

Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. Между тем 27 февраля и 5 марта из района аэропорта Сунан КНДР произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР «Хвасон-17», представленную во время военного парада в октябре 2020 года.

