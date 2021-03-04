РБК: Путин назначил первого замглавы ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерала-полковника Сергея Королева, сообщает РБК, ссылаясь на близкие к ведомству источники.

Указ президента о назначении Королева был подписан еще 24 февраля, отмечает Ura.ru.

Ранее Королев руководил одним из ключевых подразделений ФСБ, Службой экономической безопасности (СЭБ). Как отмечает источник РБК, сейчас обязанности руководителя СЭБ исполняет первый замглавы службы Сергей Алпатов.

Сергей Королев с 2000 года являлся сотрудником СЭБ Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В период с 2007 по 2011 год генерал-полковник был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После Королев возглавил Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а в 2016 году был назначен руководителем СЭБ.

