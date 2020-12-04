Разведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы извне
Национальная разведка США заявила об отсутствии сведений иностранного вмешательства в президентские выборы в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление глава Нацразведки США Джон Рэтклифф. По его словам, на текущий момент таких сведений нет. Однако он добавил, сто службы продолжают анализ данных.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Трамп поручил начать процедуру передачи власти Джо Байдену, но не признал поражения на выборах и заявил о «многочисленных фальсификациях».
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