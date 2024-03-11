Разведка США заявила о нежелании России конфликтовать с НАТО

Хейнс представила доклад на слушаниях в профильном комитете Сената. Глава разведки заявила, что Россия будет продолжать деятельность ниже уровня, который является порогом глобального военного конфликта.

Россия считает ограниченной поддержку Украины со стороны Запада на фоне войны между Израилем и ХАМАС, сказано в документе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией после перехвата разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, напоминает «Радиоточка НСН».

