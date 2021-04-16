Рауль Кастро сложил полномочия руководителя компартии Кубы
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро покидает свой пост. Он заявил об этом на VIII съезде партии в Гаване, передает РИА Новости.
Генерал Кастро сообщил, что "с удовлетворением" передает руководство Кубой в руки "подготовленных лидеров". Слова Кастро привела партийная газета Granma.
Кастро также назвал своих преемников "приверженцами этике Революции". По его мнению, их можно сопоставить "с историей и культурой нации".
Рауль Кастро родился в 1931 году. С 2008 по 2018 год он являлся главой страны, однако 86-летний Кастро передал полномочия Мигелю Диас-Канелю.
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