Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что Крым являются частью России и введенные Европой и США санкции желаемого воздействия не оказали.

«Говорить о том, что эти санкции предотвратили «аннексию Донбасса», несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — заявил немецкий парламентарий в интервью РИА Новости. Фризен добавил, что экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — США.

Научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар, обсуждая с НСН позицию Фризена, заявил, что Германия неспособна стать той страной, которая, терпя экономические убытки, сможет принудить Европу отказаться от ограничений в отношении России.

«В Германии ситуации проста. Есть две партии. Правая – «Альтернатива для Германии» и «Левая» оппозиционная, которая выступает полностью за отмену санкций, хорошие отношения с Россией. Такой же точки зрения придерживаются бизнес-структуры, представители правящих партий бывшего ГДР. Они хотят вернуться на российский рынок. Но ситуация не движется с мертвого места, потому что правящая партия – Христианско-демократическая - выступает за продление ограничений из-за опасений дестабилизировать Европу. Там есть 5 стран, в том числе Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Швеция, которые требуют от немцев разделения их точки зрения. И в этой связи нужно официально констатировать, что Германия отказалась от восточной политики в отношении России», - констатировал эксперт.