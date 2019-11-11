Германию уличили в боязни развалить ЕС из-за России
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что может заставить Германию отказаться от антироссийских санкций.
Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что Крым являются частью России и введенные Европой и США санкции желаемого воздействия не оказали.
«Говорить о том, что эти санкции предотвратили «аннексию Донбасса», несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — заявил немецкий парламентарий в интервью РИА Новости. Фризен добавил, что экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — США.
Научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар, обсуждая с НСН позицию Фризена, заявил, что Германия неспособна стать той страной, которая, терпя экономические убытки, сможет принудить Европу отказаться от ограничений в отношении России.
«В Германии ситуации проста. Есть две партии. Правая – «Альтернатива для Германии» и «Левая» оппозиционная, которая выступает полностью за отмену санкций, хорошие отношения с Россией. Такой же точки зрения придерживаются бизнес-структуры, представители правящих партий бывшего ГДР. Они хотят вернуться на российский рынок. Но ситуация не движется с мертвого места, потому что правящая партия – Христианско-демократическая - выступает за продление ограничений из-за опасений дестабилизировать Европу. Там есть 5 стран, в том числе Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Швеция, которые требуют от немцев разделения их точки зрения. И в этой связи нужно официально констатировать, что Германия отказалась от восточной политики в отношении России», - констатировал эксперт.
24 октября парламент Германии не поддержал инициативу левой партии о смягчении санкций в отношении России. По мнению представителей фракции, санкции «не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, нежели их решают».
«Увы, в Европе нет голосования на тему снятия санкций с России, но правители считают, что приносят в жертву хорошие отношения с Москвой, ради того, чтобы дружить с поляками и с новыми союзниками. Есть страх больших стран, таких как Германия и Франция, что Европейский Союз будет разваливаться из-за разных отношений с Россией», - уверен Александр Рар.
«Я считаю, что немецкое правительство слабое, чтобы поставить на повестку дня вопрос отношения с Россией».
Действительно, в самой Германии все чаще звучат заявления с призывом отказать от антироссийских санкций. Политики и экономисты видят в них, прежде всего, угрозы национальной экономике.
Не так давно председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что санкции против России не принесли желаемого результата, а лишь навредили немецким компаниям.
«Санкции будут сняты тогда, когда найдется одна страна, и это, увы, будет не Германия, которая стукнет по столу кулаком и скажет, что она не хочет продлевать ограничения. Так пытались сделать Италия, Греция, но им на заседаниях Совета Европы выламывали руки. Когда найдется страна, которая это не боится, санкции начнут снимать», - считает политолог Александр Рар.
Референдум о вхождении Крыма в состав России состоялся в марте 2014 года. Жители полуострова почти единогласное поддержали воссоединение. Страны Европы и США ввели санкции. В конце июня ЕС пролонгировал их до до 23 июня 2020 года.
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