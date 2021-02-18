Рапота покидает пост госсекретаря Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота подтвердил, что уходит в отставку по окончании срока полномочий. Об этом он сообщил сегодня после встречи с Президентом Белоруссии Алксандром Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.
Правда, официальное решение пока не оформлено. По словам Рапоты, после предстоящих перестановок в руководстве Постоянного комитета Союзного государства необходимо сохранить динамику интеграционных процессов и разрешать вопросы, которые сохраняются в двусторонних отношениях Москвы и Минска.
Госсекретаря Союзного государства назначает и освобождает от должности Высший Государственный совет по представлению председателя Совета Министров. Григорий Рапота находится на этом посту 10-ый год. 5 февраля ему исполнилось 77 лет.
Лукашенко на встрече с Рапотой подтвердил, что в начале 20-х чисел февраля приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер подчеркнул, что отправляется с визитом не за деньгами, отмечает Ura.ru.
Вместе с тем, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск всё же рассчитывает на новую финансовую помощь от Москвы. За очередным кредитом Белоруссия обратится, если Запад откажется от финансирования проектов республики.
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