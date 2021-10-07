Рахмон и Путин обсудили по телефону региональную безопасность
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы региональной безопасности, акцентировав внимание на ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
«Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане», — цитирует сообщение ТАСС.
Предыдущая беседа Путина и Рахмона состоялась 5 октября. Российский лидер «тепло поздравил» коллегу с днем рождения, также президенты подтвердили настрой на укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.
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