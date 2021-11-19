Рада зарегистрировала проект закона об эмбарго на импорт белорусских товаров

Законопроект об эмбарго на импорт белорусских товаров из Белоруссии зарегистрировали в Верховной раде Украины в пятницу, 19 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинского парламента.

«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», - отмечается в комментарии к документу.

При этом текст проекта на сайте Рады не опубликован. Закон разработал депутат правящей фракции «Слуга народа» Александр Дануца.

