Рада зарегистрировала проект закона об эмбарго на импорт белорусских товаров

Законопроект об эмбарго на импорт белорусских товаров из Белоруссии зарегистрировали в Верховной раде Украины в пятницу, 19 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинского парламента.

«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», - отмечается в комментарии к документу.

При этом текст проекта на сайте Рады не опубликован. Закон разработал депутат правящей фракции «Слуга народа» Александр Дануца.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Верховная РадаЭмбаргоБелоруссияУкраина
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