Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины в присутствии европейских комиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения главой Украины Владимиром Зеленским своих полномочий, сообщил депутат Ярослав Железняк своем в Telegram-канале.

Уточняется, что за постановление проголосовали 218 депутатов, однако необходимо было набрать 226 голосов.

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Железняк написал, что в постановлении было указано, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины.

Зеленский официально лишился своих президентских полномочий после 20 мая 2024 года. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что легитимность Зеленского закончилась.

Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети Х, что «маленький диктатор» Владимир Зеленский должен уйти в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПолитика

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