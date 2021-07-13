Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершены

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко завершили проходившие в Санкт-Петербурге переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Переговоры закончились», — цитирует Пескова ТАСС.

Переговоры глав государств продлились более пяти часов, отмечает РЕН ТВ.

Встреча Путина и Лукашенко началась в Константиновском дворце в Стрельне около полудня, пишет Газета.ру. Перед началом переговоров главы государств высказывали намерение обсудить развитие сотрудничества стран в различных сферах, а также международную проблематику, отмечают Известия.

Переговоры лидеров России и Белоруссии стали уже третьими в текущем году, сообщает МИР 24. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи, напоминает телеканал «360».

