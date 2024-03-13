«Пятерка Мишустину!»: Делягин оценил работу правительства выше Путина
Михаил Делягин сказал в эфире НСН, что ставит лично Мишустину пять баллов, а его правительству – четыре, не согласившись таким образом с «вполне удовлетворительной» оценкой президента России.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН назвал хорошей работу правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что сейчас кабмин «работает вполне удовлетворительно», добавив, что до выборов некорректно говорить, сохранится ли правительство Мишустина в случае его победы.
«Деятельность самого Мишустина я оценю на 5 баллов из 5, а работу самого правительства – на 4. учитывая, что в правительство Мишустина входят ведомства, которые ему де-факто не подконтрольны, например, МИД и Минфин», - сказал Делягин.
При этом депутат признался, что у него есть вопросы к правительству, но он их не будет озвучивать до отчета в Госдуме.
По данным Bloomberg, после президентских выборов в правительстве России могут произойти «значительные перестановки». Источники информагентства утверждают, что премьер-министр Михаил Мишустин, «скорее всего, сохранит свой пост». При этом портфелей якобы могут лишиться министр энергетики Николай Шульгинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В марте начнутся съемки вестерна с Хоакином Фениксом в главной роли
- Школьников в Воронеже отправят на дистанционное обучение до 16 марта
- Президент Польши: Украине нужны вооружения, а не западные войска
- Объекты Новошахтинского НПЗ остановили из-за атаки украинских беспилотников
- «Оппенгеймер» принес режиссеру Кристоферу Нолану $ 100 миллионов
- Очередной беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью
- СМИ: В России намерены разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей
- Новые правила перепланировки и регистрации недвижимости вступят в силу 1 апреля
- Финские пограничники задержали нарушителя на границе с Россией
- Сальдо сообщил о «дерзком рейде» российских военных на правый берег Днепра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru