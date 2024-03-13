«Пятерка Мишустину!»: Делягин оценил работу правительства выше Путина

«Деятельность самого Мишустина я оценю на 5 баллов из 5, а работу самого правительства – на 4. учитывая, что в правительство Мишустина входят ведомства, которые ему де-факто не подконтрольны, например, МИД и Минфин», - сказал Делягин.

При этом депутат признался, что у него есть вопросы к правительству, но он их не будет озвучивать до отчета в Госдуме.

По данным Bloomberg, после президентских выборов в правительстве России могут произойти «значительные перестановки». Источники информагентства утверждают, что премьер-министр Михаил Мишустин, «скорее всего, сохранит свой пост». При этом портфелей якобы могут лишиться министр энергетики Николай Шульгинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

