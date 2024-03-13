«Пятерка Мишустину!»: Делягин оценил работу правительства выше Путина

Михаил Делягин сказал в эфире НСН, что ставит лично Мишустину пять баллов, а его правительству – четыре, не согласившись таким образом с «вполне удовлетворительной» оценкой президента России.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН назвал хорошей работу правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что сейчас кабмин «работает вполне удовлетворительно», добавив, что до выборов некорректно говорить, сохранится ли правительство Мишустина в случае его победы.

Путин заявил, что правительство Мишустина работает удовлетворительно
«Деятельность самого Мишустина я оценю на 5 баллов из 5, а работу самого правительства – на 4. учитывая, что в правительство Мишустина входят ведомства, которые ему де-факто не подконтрольны, например, МИД и Минфин», - сказал Делягин.

При этом депутат признался, что у него есть вопросы к правительству, но он их не будет озвучивать до отчета в Госдуме.

По данным Bloomberg, после президентских выборов в правительстве России могут произойти «значительные перестановки». Источники информагентства утверждают, что премьер-министр Михаил Мишустин, «скорее всего, сохранит свой пост». При этом портфелей якобы могут лишиться министр энергетики Николай Шульгинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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